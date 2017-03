Litzman inaugure un nouveau centre de l’hôpital psychiatrique de Jérusalem

Le ministre de la Santé Yaakov Litzman (Yaadout Hatora) a inauguré mercredi un nouveau centre de soins dans le campus de Kfar Shaoul à Jérusalem, qui abrite un hôpital psychiatrique. La cérémonie s’est déroulée en présence du maire de la capitale Nir Barkat, du directeur du Centre, Dr Gadi Lubin, du président de la Histadrout Avi Nissenkorn et d’un certain nombre de personnes liées au ministère de la Santé et au syndicat des employés.

Il s’agit d’une aile supplémentaire qui vient d’être construite, permettant une hospitalisation plus modernisée, avec 96 lits. Dans son allocution, Yaakov Litzman a souligné les qualités du nouveau bâtiment qui offrait des conditions plus confortables aux patients et a affirmé qu’il servirait de modèle dans tout le pays. Il a ajouté : « Je suis fier et heureux d’inaugurer cet endroit digne d’accueillir des personnes souffrant de troubles mentaux ».

Le projet a été planifié il y a déjà 15 ans mais il avait été reporté à plusieurs reprises, ce qui avait suscité des protestations publiques. Pour satisfaire la population qui manifestait son mécontentement, Litzman et le directeur de son ministère Moshé Bar Siman Tov se sont attelés à la tâche l’an dernier pour régler les problèmes de financement et bureaucratie et achever enfin les travaux. Photo Hadass Poroush Flash 90