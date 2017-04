La liste arabe unifiée refuse de condamner le massacre d’Idlib

Lorsqu’il s’agit de condamner Israël ou Tsahal pour des raisons fantaisistes, le président et les députés de la Liste arabe unifiée n’ont pas besoin de se réunir en conclave pour prendre une décision. Chacun dégaine plus vite que son ombre, à qui sera le plus incisif et outrancier.

Mais après les près de cent morts – dont une trentaine d’enfants – et les dizaines de blessés à l’arme chimique à Idlib, il a fallu une concertation entre les différents partis qui composent la Liste unifiée afin de décider d’un communiqué de condamnation. Mais le parti communiste Hadash s’est opposé à toute condamnation, ce qui a fait capoter la démarche! Chose curieuse lorsque l’on sait que ce parti compte cinq députés, ce qui n’est pas la majorité de la Liste unifiée. Il semble donc que le président de la Liste arabe unifiée, Ayman Oudeh, lui-même membre de Hadash ait eu le dernier mot, ou bien que d’autres factions de la liste n’aient pas été enthousiastes non plus à l’idée de dénoncer les massacres commis par le frère syrien. Après tout, Tsahal n’est pas en cause…

Par contre, les membres de Hadash ont vivement condamné l’attaque américaine…

Photo Miriam Alster / Flash 90