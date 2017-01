La Liste arabe unifiée dénonce la sanction infligée à Bassel Ghattas

La Liste arabe unifiée a publié un communiqué condamnant et rejetant la sanction d’éloignement de six mois de la Knesset infligée au député Bassel Ghattas. Bien que la mesure décidée par la commission de l’Ethique soit minime, la Liste arabe dénonce un « procès politique » et accuse la commission d’avoir puni le député avant même qu’un tribunal ait prouvé sa culpabilité! La Liste arabe estime que Bassel Ghattas « a droit à un procès honnête » et que la commission de l’Ethique « a dérogé aux principes usuels concernant les enquêtes touchant les députés »…

Le fait que Bassel Ghattas ait été pris en flagrant délit d’aide à des terroristes ne constitue apparemment pas une preuve suffisante pour sa formation politique!

Photo Yonatan Sindel / Flash 90