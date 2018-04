Liri Ouriel: “Tsour est mort en tentant de sauver des camarades”

Liri Ouriel, la petite amie de Tzour Alfi z.l. a raconté les circonstances dans lesquelles le jeune homme a péri. Elle a d’abord rappelé qu’il était très enthousiaste à l’idée de faire cette randonnée. “Je l’ai accompagné jusqu’à la station d’où le groupe devait partir. Ni lui ni moi n’avons pensé à ce moment-là que quelque chose de grave puisse se passer lors de cette excursion. Malgré le mauvais temps, nous ne pensions pas à ce genre de choses, c’était loin de nous”.

Sur les circonstances de sa mort Liri a révélé d’après des témoignages: “Lorsque les eaux ont commencé à monter, Tzour a demandé aux jeunes qui étaient autour de lui de s’agripper à lui pour tenter de grimper vers le haut, mais au bout d’un moment, il n’en pouvait plus et il a lâché prise (…) C’était un jeune homme merveilleux, avec un grand coeur et une âme extraordinaire. La façon dont il est mort en tentant de sauver des camarades exprime de la meilleure manière ce qu’il a été, faisant toujours passer les autres avant lui. C’était un être plein de rêves. Il attendait avec tant d’impatience de pouvoir entrer dans cette école pré-militaire et être incorporé ensuite à Tsahal dans l’unité 669 (unité de sauvetage de l’armée de l’air!)…”

Photo Famille