L’Iran veut contrer Hollywood!

Les médias iraniens ont annoncé la sortie d’un grand film d’animation décrivant une guerre entre les Etats-Unis et l’Iran. Le titre du film est « Guerre du Golfe 2 » et met en scène les Gardiens de la Révolution et la flotte américaine stationnée dans le Golfe persique.

Le réalisteur du film Farhad Azima voit une « coïncidence extraordinaire » entre la sortie du film et l’élection de Donald Trump: « J’espère que le président américain verra le film et comprendra que son armée subira une cuisante défaite au cas où il aurait l’intention d’attaquer l’Iran ».

Le film, qui dure 88 minutes, montre une attaque de la flotte américaine contre des installations nucléaires et stratégiques iraniennes. Les Gardiens de la Révolution régissent notamment avec des tirs de missiles et font sombrer toute la flotte américaine.

Le personnage principal et héros de ce film s’inspire du général Qassem Suleimani le commandant de la Force Al-Quds qui est le bras armé des Gardiens de la Révolution à l’extérieur des frontières de l’Iran.

Le réalisateur dit vouloir concurrencer les films produits « par le propagande de Hollywood dans lesquels les Américains gagnent tout le temps et l’Iran et les musulmans sont toujours vaincus ».

