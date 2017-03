L’Iran sanctionne des compagnies américaines pour ‘coopération avec Israël’

D’après l’agence Reuters, qui cite un média de Dubaï, l’Iran aurait imposé des sanctions contre 15 compagnies américaines accusées de ‘violations des droits de l’homme’ et de ‘coopération avec Israël’. L’information aurait été communiquée par l’agence IRNA.

Ces allégations proviennent du ministère iranien des Affaires étrangères qui a prétendu qu’Israël pratiquait le ‘terrorisme’ contre les Palestiniens et a dénoncé ‘l’expansion des colonies juives’.

La décision de l’Iran survient deux jours après que les États-Unis ont pris des mesures contre onze entreprises et des particuliers de Chine, de Corée du Nord et des Émirats Arabes Unis qui auraient procédé à des transferts de technologie risquant de stimuler le programme de missiles balistiques de Téhéran. Depuis l’élection du nouveau président américain Donald Trump, les USA adoptent envers l’Iran une ligne beaucoup plus dure, surtout après ses derniers tirs expérimentaux.