L’Iran renoue avec le Hamas

La guerre que se livrent sans merci musulmans sunnites et chiites passe au second plan dès qu’il s’agit de se tourner vers l’ennemi commun à tous: Israël. Après une interruption presque totale des relations durant six ans, due au soutien du Hamas à la rebellion syrienne, Téhéran et l’organisation terroriste renouent. Ce nouveau tourant est le résultat de plusieurs rencontres entre représentants des deux côtés qui se sont déroulées en territoire libanais, en présence de responsables du Hezbollah.

Le quotidien A-Sharq al-Awsat révèle que l’Iran a décidé de reprendre son aide financière au Hamas. Lors de la dernière réunion tripartite, il a été décidé d’une reprise et d’un réchauffement des relations entre Téhéran et le Hamas, qui se traduira notamment par la prochaine visite dans la capitale iranienne du nouveau chef de l’organisation terroriste Ismaïl Hanyeh pour une rencontre de « réconciliation ». Les dirigeants iraniens avaient déjà adressé un chaleureux message de félicitation à Ismaïl Hanyeh après son élection à la tête du Hamas.

Depuis le refroidissement des relations entre l’Iran et le Hamas, c’est le Qatar qui était devenu le bailleur de fonds principal de l’organisation.

Photo Flash 90