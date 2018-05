L’Iran réagit à l’intervention de Binyamin Netanyahou

Le ministre iranien des Affaires étrangères Muhamad Jawad Zarif a réagi à la présentation faite par le Premier ministre israélien. Avec aplomb, il a dénoncé des “propos mensongers destinés à tromper les peuples et les gouvernements”. Le ministre a accusé des “institutions américaines” d’être derrière ce qu’il a qualifié de “show médiatique” et Donald Trump “d’avoir sauté les pieds joints sur des accusations anciennes qui ont déjà été vérifiées et fausses”.

La télévision officielle iranienne a elle-aussi refuté les preuves présentées par Binyamin Netanyahou, les qualifiant de “propagande mensongère”. L’agence de presse IRNA s’est moquée du Premier ministre israélien: “Binyamin Netanyahou est connu pour ses représentations ridicules” et l’agence FARAS a dénoncé “une campagne de propagande”.

Et pourtant…

