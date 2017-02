L’Iran poursuit ses provocations militaires

Ce qui se passe en Iran et dans le Golfe persique illustre de jour en jour l’erreur monumentale commise par l’Administration Obama en remettant en selle le régime des mollahs. Téhéran continue à se moquer des avertissements et se livre à des provocations les unes après les autres.

Après les tirs d’essai de missiles, l’armée iranienne a entamé un vaste exercice dans le Golfe persique. Il s’agit entre autres de venir provoquer les bâtiments de l’armée américaine qui patrouillent dans ces zones. Le détroit d’Ormuz est un point de passage des plus stratégiques car un nombre considérable de cargos et de pétroliers transitent par cet étroit passage qui sépare l’Iran et les Emirats arabes.

Selon les médias officiels iraniens, cet exercice est destiné « à combattre les terroristes et les pirates »! Il met en scène de nombreux bâtiments militaires de toutes sortes, des sous-marins, des hélicoptères et des troupes spéciales appartenant aux Gardiens de la Révolution.

Les Etats-Unis n’ont pas encore réagi à cette nouvelle provocation d’un régime qui se sent à nouveau pousser des ailes grâce à la « clairvoyance » de Barack Obama et John Kerry.

