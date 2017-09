L’Iran menace à nouveau les Etats-Unis

Alors que la question iranienne sera au centre des entretiens entre Donald Trump et Binyamin Netanyahou lundi soir à New York, les dirigeants iraniens haussent le ton vis-à-vis de Washington et menacent les Etats-Unis. Le commandant des forces aérospatiales des Gardiens de la révolution, Amir Ali Hadjizadeh a annoncé que son pays avait mis au point ce qu’il a appelé la « le Père de toutes les bombes » en allusion à la bombe américaine la plus puissante surnommée « La Mère de toutes les bombes ». Il s’agit d’une bombe pesant dix tonnes qui peut être lancée depuis des avions Illyouchine de fabrication russe.

Cette nouvelle annonce démontre encore davantage que les propos sur les « intentions pacifiques » du programme nucléaire iranien ne sont que du sable jeté dans les yeux de la communauté internationale. A ce propos, selon le journal Haaretz, Israël aurait obtenu des information sur l’existence d’au moins deux sites iraniens non-déclarés et dans lesquels les inspecteurs de l’AEIA ne se sont pas rendus afin de ne pas être confrontés aux Gardiens de la Révolution. Selon les resneignements, ces sites pourraient accueillir des activités de recherche et de développement nucléaires.

Dimanche, c’était l’ayatollah Khamenei qui avait tenu des propos menaçants et belliqueux à l’intention des Etats-Unis. En prévision du discours du président américain devant l’Assemblée générale de l’ONU, où il sera notamment question de l’Iran, l’ayatollah a déclaré: « La nation iranienne est solide et toute attitude erronée de la part des arrogants américains concernant l’accord sur le nucléaire entraînera une réaction de la part de l’Iran ».

Le Premier ministre israélien et son entourage ont extrêmement bien préparé leur dossier en vue de la rencontre avec le président Donald Trump. Binyamin Netanyahou vaut aborder la question de l’accord sur le nucléaire ainsi que celui de la présence de plus en plus marquée de l’Iran au sud du Liban et de la Syrie, près des frontières d’Israël. Sur ce point, Binyamin Netanyahou veut convaincre le président américain et ses conseillers qu’il ne faut en aucun cas permettre à l’Iran de s’installer dans les zones qui sont abandonnées par Daech. Pour Israël, le groupe Etat isalmique est considéré comme un danger tactique alors que l’installation de l’Iran au Liban et en Syrie constitue un danger stratégique en permettant un axe chiite hostile depuis Téhéran jusqu’à la Méditerranée.

Binyamin Netanyahou a l’intention de proposer des mesures concrètes au président Trump pour renforcer l’accord avec l’Iran sans avoir besoin de l’annuler, mesure qui n’aurait pratiquement aucune d’aboutir, notamment du fait de l’opposition de la Russie et de la Chine. On parle notamment d’une nouvelle annexe qui serait rajoutée à l’accord et qui musèlerait l’Iran tant sur le plan nucléaire que sur le développement des armements balistiques et son soutien au terrorisme.

Les deux dirigeants comptent aussi synchroniser leur discours sur l’Iran devant l’Assemblée générale de l’ONU afin d’éviter les écarts significatifs entendus l’an passé entre les interventions du Premier ministre israélien et le président Barack Obama. Dans son discours, Binyamin Netanyahou compte notamment s’adresser directement au président iranien Hassan Rohani en langue perse.

