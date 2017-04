L’Iran dénonce l’attaque américaine

Comme il fallait s’y attendre l’Iran ‘pacifique’ a dénoncé l’attaque de représailles américaines après le massacre d’Idlib. Le président de la commission parlementaire de la Sécurité nationale et des Affaires étrangères, Alaeddine Borourjerdi a averti que cette attaque « aura des conséquences sérieuses et significatives ». Il a accusé Washington d’avoir « porté atteinte à la paix et à la stabilité de la région », qui comme tout le monde le sait, sont les préoccupations majeures de l’Iran!

Il a rajouté que « l’Iran et la Russie ne resteront pas les bras croisés après cette attaque ».

Photo Wikipedia