L’Iran craint la divulgation des annexes secrètes de l’accord sur le nucléaire

Parmi les mesures que pourrait prendre le président Donald Trump contre l’Iran, à défaut de pouvoir annuler l’accord signé par les grandes puissances, il y aurait notamment l’ouverture des annexes secrètes de l’accord et leur publication. Le président la commission de la sécurité nationale et des Affaires étrangères du parlement iranien a exprimé ses craintes en ce sens.

Ces annexes ont été essentiellement négociées directement entre l’Administration Obama et le régime iranien, dans le cadre de la volonté de l’ancien président américain de signer un accord coûte que coûte. Même si la plus grande partie de ces annexes sont encore secrètes, certains éléments ont filtré sur leur contenu: des rançons considérables versées par les Etats-Unis en échange de la libération de détenus américains en Iran, le principe d’inspections iraniennes de leurs propres installations, sans présence d’inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (!!) et également le droit de poursuivre la recherche et le développement de missiles balistiques.

La mise a disposition de ces annexes par Donald Trump pourrait entrer dans le cadre d’une tentative du président américain de convaincre les autres puissances signataires ou l’ONU de changer leur attitude envers Téhéran au vu de ses provocations incessantes et de sa politique hégémonique.

Photo Wikipedia