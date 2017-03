« L’information médicale à l’ère du digital » – Entretien avec Joseph Zrihen, directeur médical du site Live Doctors

Près de 7 français sur 10 ont déjà consulté Internet afin d’y rechercher des informations de santé. Cette donnée, tirée d’un rapport Ipsos du mois de mai 2016 sur les usages et attentes des français à l’égard du digital en matière d’information santé, illustre parfaitement la place considérable et l’importance du web en matière d’information médicale.Mais devant la profusion des sites web santé, les internautes peinent parfois à trouver des réponses claires à leurs questions.

C’est en grande partie pour répondre aux exigences de qualité et de fiabilité des informations que le site internet Live Doctors a vu le jour. Rencontre avec Joseph Zrihen, directeur médical de la start-up Live Doctors. Propos recueillis par Jenn Mintz.

Quel est votre avis de praticien sur la digitalisation de la santé? Comment a-t-elle influencé la relation patient-médecin?

Les inquiétudes initiales quant à une possible détérioration de la relation avec le patient ont laissé place à une saine remise en question de la part des médecins. La numérisation de la santé est globalement positive car elle a obligé les professionnels de santé à s’adapter à de nouveaux outils et à rester à la hauteur des attentes de leurs patients.

De leur côté, les patients, mieux informés, sont plus impliqués et aptes à comprendre les diagnostics et traitements à suivre. L’auto-diagnostic parfois erroné de la part des patients existe, mais, dans l’ensemble, une analyse pertinente de l’information médicale s’articule parfaitement avec le diagnostic personnalisé du médecin et ne vient pas le concurrencer.

On assiste à une véritable explosion de l’information santé en ligne. C’est dans cette lignée que s’inscrit le site Live Doctors. Comment est né ce projet ?

Live Doctors est né d’une vision de José Boublil, fondateur de notre plateforme innovante. Notre projet part d’un constat simple : la diffusion croissante d’informations santé parfois contradictoires et non-hiérarchisées est source de confusion pour le public.

L’information médicale est aujourd’hui délivrée par tous, de manière continue, et reprise quasi-instantanément sur toutes sortes de supports, souvent même sans aucune vérification préalable, notamment sur les forums santé alimentés par les patients eux-mêmes. Le résultat de cette prolifération d’informations est alors contraire à l’effet escompté, et générateur d’anxiété pour les patients.

Nous avons donc eu l’idée de regrouper sur un support unique l’information médicale concernant les maladies graves dont souffrent les patients, et qui se répercutent directement sur leurs proches. Nous avons créé un site qui propose à la fois des interviews filmées de spécialistes renommés dans leurs domaines, et des articles scientifiques accessibles et constamment actualisés sur les dernières découvertes médicales, les traitements disponibles et les essais cliniques en cours.

L’information médicale digitalisée n’est pas pensée exclusivement pour les patients. En effet, le digital se met aussi au service des professionnels de santé qui sont nombreux à avoir recours aux outils numériques. A qui s’adresse Live Doctors?

L’information que nous proposons s’adresse au grand public bien évidemment, mais également aux médecins et professionnels de santé qui souhaiteraient mettre à jour et actualiser leurs connaissances dans des domaines spécifiques, rapidement et, en comptant sur une information fiable et qualitative.

Ces derniers auront assurément une lecture différente et plus approfondie des mêmes thèmes traités. Ils sont également les premiers concernés par l’actualité santé et la recherche médicale.

Quel est, selon vous, le défi majeur de l’e-santé de demain?

Que la technologie numérique continue encore et toujours plus à être au service des patients et facilite leurs interactions avec les professionnels de santé, le tout dans le respect de la réglementation en matière de protection des données personnelles. La dématérialisation de ces données sensibles devra sans doute s’appuyer à l’avenir sur de solides et nouveaux outils de régulations afin de préserver les valeurs éthiques et déontologiques indispensables au domaine médical.

Source partenaires.lepoint.fr