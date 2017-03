L’infirmière tuée à Holon : Tova Carero

Le nom de l’infirmière brûlée vive, mardi matin, dans un incendie provoqué dans un dispensaire de la Koupat Holim Clalit de Holon a été publié : il s’agit de Tova Carero, âgée de 56 ans. D’après les premiers éléments de l’enquête, le suspect serait un patient de 77 ans, qui serait sorti ‘en colère’ du dispensaire et y serait revenu avec un liquide inflammable qu’il aurait jeté sur l’infirmière avant d’y mettre le feu. Il a pris la fuite à bord de sa voiture et a finalement été arrêté à la sortie de la ville. Pour réagir à ce drame, tous les dispensaires de la caisse maladie Clalit resteront fermés jusqu’à mercredi matin.

L’une des amies de Tova Carero a confié à la dixième chaine de la télévision israélienne : « Elle était extrêmement gentille et très courageuse, c’était un ange. Elle appelait toujours les patients qui oubliaient leur rendez-vous. Sa mort nous déchire le cœur ».

L’un de ses patients, Vladimir Zilberstein, qui passait devant le dispensaire au moment du drame, a tenté de porter secours à l’infirmière mais il était trop tard. « Si quelqu’un était rentré dans la pièce quelques minutes plus tôt, a-t-il déclaré, elle aurait peut-être pu être sauvée. C’était une femme formidable, qui aidait tout le monde ».

Suite à ce drame, tout le système de santé d’Israël, comprenant les hôpitaux et les caisses maladie, suspendra ses activités mercredi matin entre 8 heures et 10 heures en signe de solidarité. La décision a été prise par le président de la Histadrout Avi Nissenkorn. Ilana Cohen, qui dirige depuis des années le syndicat des infirmières, a rappelé sur les ondes de Reshet Bet que cela faisait des années que le personnel médical des hôpitaux et des dispensaires faisaient l’objet de violences ou de menaces. Photo Aroutz Sheva