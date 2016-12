L’immobilier dans une enclave maritime reliée à Tel Aviv par une Promenade – il faut y penser !

Nombreux sont les chercheurs d’habitat ou les investisseurs qui misent sur les pierres polies de Jérusalem ou les tours étincelantes de Tel-Aviv. Néanmoins, le marché foncier offre d’autres horizons également … Avec tout le confort des grandes villes. Dans une nouvelle série vidéo, l’ancienne top model, Michaëla Bercou, choisit sa maison de luxe idéale dans un espace situé entre les deux.

La nouvelle génération d’experts immobiliers sait dénicher exactement ce que vous voulez. Lors de ces dernières années, le marché israélien de l’immobilier a abandonné son style dégingandé pour témoigner d’une professionnalité attentive face à une clientèle nantie et raffinée.

La caméra suit Michaëla dans son exploration subtile et discrète des sentiers battus du paysage immobilier haut de gamme – des penthouses résidentiels jusqu’aux étangs koi. Elle poursuit son excursion à travers les contrées immobilières d’Israël dans son 4X4 blanc, à la rencontre de divers entrepreneurs et créateurs pour recueillir des informations sur son chemin. Son regard nous permet de découvrir les vues des tours qui surplombent la Méditerranée, la Promenade le long de la ville de Bat Yam et nous inspire quant au choix de l’emplacement parfait de la maison de nos rêves.

Juste au nord de Tel Aviv, à Bat Yam, elle visite Nevé Noff. Situé dans le quartier résidentiel le plus recherché, la propriété dispose de 42 étages et 162 appartements. « Bat Yam » signifie en hébreu « sirène », et, en effet, la vue sur la mer du haut ce bâtiment révèle autre chose. Les résidents ont un accès exclusif à des commodités telles qu’un étang de Koi écologique, une salle de sport, salons et salles de réunion. La Promenade est actuellement en réaménagement pour prolonger le chemin pédestre reliant Bat Yam à Tel Aviv. Et si l’urbain vous manque, de temps à autre, cette enclave sur mer se trouve à dix minutes de voiture de Tel Aviv.

Au bout de la rue, à la Uptown Tower, les résidents et les citadins qui doivent faire la navette se trouvent à deux pas à peine de la gare. La Tour comprend des unités résidentielles et hôtelières, et après avoir vu Michaëla sur le balcon, le vent soufflant dans ses cheveux, tandis qu’elle admire la vue de Goush Dan et les chemins qui mènent vers Ashdod, on comprend pourquoi il fait bon vivre et travailler ici. Les architectes de la propriété ont apprécié la sérénité et la puissance qui émane du panorama, et ainsi les fenêtres de chaque unité offrent une vue dégagée – de sorte que mer et terre sont vraiment là pour vous.

S’éprendre du paysage d’Israël et de Michaëla pour la première fois – comme avant…