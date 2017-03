L’immense élan de solidarité n’a pas pu sauver Adam Krief

L’histoire d’Adam Krief est bouleversante : ce jeune juif de Los Angeles, marié et père de famille, était atteint d’une forme rare de cancer du sang et il lui fallait une greffe de la moelle osseuse pour survivre.

Pour le sauver, un appel a été lancé dans le monde entier pour trouver des cellules souches qui lui convenaient. En même temps, en Israël, l’acteur et animateur d’émissions télévisées Ron Shahar a décidé de mobiliser pour lui l’opinion publique en apparaissant dans un clip où il demandait que chacun vienne donner un peu de salive et rejoigne la réserve de moelle osseuse.

Il a indiqué à cette occasion qu’un autre Adam, petit garçon de 2 ans vivant à Modiin, attendait lui aussi une greffe pour soigner une maladie du sang très grave qui risquait à tout moment de dégénérer en leucémie.

Il faut préciser que les donneurs doivent être en bonne santé, être âgés de 18 à 45 ans et n’avoir jamais par le passé été examiné pour un don de moelle osseuse.

La campagne a débuté en septembre 2016 et 30 000 personnes ont répondu à l’appel en Israël. En outre, 40 000 autres se sont portées volontaires dans le monde.

Parmi toutes les doses recueillies, une seule a été retenue comme compatible à Adam Krief et 7 autres pour d’autres malades.

Une autre initiative a été prise, cette fois sur une page Facebook intitulée ‘The Hope 4 Adam’ (l’espoir pour Adam) : elle appelait à un ‘Shabbat de l’Unité’ pour les 11 et 18 mars, pour la guérison d’Adam Krief, demandant aux internautes : ‘Help us bring about a miracle’ – ‘Aidez-nous à amener un miracle’. Dans ce cadre, elle incitait les gens à ‘inviter un ami à observer le Shabbat’. Des communautés des Etats-Unis, d’Israël, du Mexique, du Canada, de France et du Maroc y ont participé.

Malheureusement, l’état d’Adam Krief, 31 ans, marié à Lia et père de trois enfants, s’est rapidement dégradé. Les médecins ont entamé les traitements pour le préparer à la greffe et ont pratiqué l’opération. Mais il n’a pas eu le temps de guérir et la maladie l’a emporté cette semaine. Yehi Zih’ro Barouh’.

Il faut espérer maintenant que le petit Adam de Modiin bénéficiera d’une greffe salvatrice qui lui permettra de se rétablir. Refouah Shelema !

Source Chiourim.com