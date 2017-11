L’imagination des complices de terrorisme n’a pas de limites!

On sait que les terroristes ne reculent devant rien. Leurs complices non plus. Les agents de sécurité du centre pénitentiaire de Ktziyot ont déjoué une tentative pour le moins originale de faire passer des téléphones portables et des cartes SIM à un terroriste détenu dans l’établissement. Ce ne sont pas moins que dix appareils artisanaux qui étaient dissimulés dans la couche d’un enfant de cinq ans, le fils du terroriste, qui était en visite avec sa maman. Les agents de sécurité ont décelé des mouvements anormaux chez l’enfant, dus à la gêne engendrée par ce matériel, et ont ordonné qu’il soit déshabillé.

Ainsi, des familles de terroristes profitent de leurs visites pour introduire dans les prisons des objets servant à communiquer entre terroristes mais aussi vers l’extérieur afin de préparer des attentats.

Le mois dernier, cinq personnes avaient été inculpées pour avoir tenté de faire passer des téléphones portables à des terroristes dans plusieurs centres pénitentiaires. Et au mois de juillet, une femme arabe avait tenté d’introduire trois appareils dans la prison Gilboa.

Le cas le plus grave dans ce domaine avait été celui de l’ancien député Bassel Ghattas, surpris en flagrant délit et qui depuis a été condamné et a dû abandonner son siège.

Photo porte-parole services pénitentiaires