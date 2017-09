Likoud: la « Voie 60 » comme parade aux « Nouveaux Likoudnikim »

Depuis quelques mois on assiste au Likoud à un phénomène curieux qui a fini par inquiéter de nombreux cadres et responsables. De nouveaux adhérents s’incrivent au parti sous l’étiquette « Nouveaux Likoudnikim » alors que ce sont pour la plupart des personnes orientées à gauche. Leur intention, cachée ou avouée, est d’influencer sur la future liste des candidats aux élections afin d’écarter ceux qui sont considérés comme trop à droite et qui soutiennent les habitants de Judée-Samarie.

Afin de contrebalancer cette opération, un groupe de membres du Likoud a décidé de créer un nouveau courant au sein du parti sous le nom de « Voie 60 » du nom de l’axe routier 60 qui traverse la Judée-Samarie. L’objectif est de renforcer au sein du Likoud les forces qui soutiennent la Judée-Samarie. En trois mois, ce nouveau courant a déjà fait adhérer mille cinq-cent personnes au Likoud. La cérémonie de lancement de ce courant a eu lieu en présence du président de la Knesset Yuli Edelstein.

Ce dernier a expliqué pourquoi il est important qu’il y ait un mouvement massif d’adhérents au Likoud dans la population de Judée-Samarie afin de faire pencher les décisions du bon côté. Il a reconnu qu’il y avait une certaines frustration chez les électeurs de Judée-Samarie qui ont voté Likoud et qui constatent que la contrsuction juive est toujours freinée.

Concernant les « Nouveaux Likoudnikim », Yuli Edelstein a confirmé qu’il s’agissait d’une opération téléguidée de l’extérieur pour modifier le Likoud. Il s’est toutefois montré opposé à une exlcusion de ces nouveaux adhérents, préférant une adhésion en nombre d’électeurs idéologiques. « Plus il y aura de représentants de Judée-Samarie au sein du parti principal au pouvoir, plus les ministres et députés devront écouter leur voix », a conclu le président de la Knesset.

Le député Yehouda Glick, qui assistait lui-aussi à la cérémonie de lancement a également lancé un appel aux Juifs de Judée-Samarie afin qu’ils adhèrent au Likoud et transforment les « Nouveaux Likoudnikim » en « goutte d’eau dans l’océan ».

Photo Aroutz 7