Le Likoud propose une « Loi de Jérusalem » face à celle de Naftali Benett

Le ministre des Transports Israël Katz et le député Yoav Kich (Likoud) ont déposé une nouvelle proposition de loi concernant Jérusalem. La politique politicienne n’est pas exclue de cette démarche puisqu’il s’agit aussi de damer le pion à Naftali Benett qui avait déposé la semaine dernière un texte de loi sur Jérusalem visant à exiger une majorité d’au moins 80 députés pour décider de la moindre modification du statut de la ville ou de ses frontières.

Ce nouveau texte proposé par Israël Katz et Yoav Kich va très loin. Il s’agit de modifier de manière significative la balance démographique de la capitale au moyen d’un nouveau découpage du périmètre municipal: annexer à Jérusalem cinq unités territoriales juives de Judée-Samarie et en même temps, détacher trois unités territoriales arabes qui se choisiraient chacune un maire et ne dépendraient plus de Jérusalem.

Les zones juives qui seraient rattachées à Jérusalen sont Maale Adoumim, Guivat Zeev. le Goush Etzion, Efrat et Beitar Illit. Ces localités ou régions continueraient toutefois à être gérées comme à l’heure actuelle mais auraient le statut de « villes-filles » de Jérusalem.

Quant aux trois zones arabes concernées, la camp de Shouafat, Kfar Aqev et Kfar Anata, elles deviendraient chacune autonomes et leurs habitants ne voteraient plus aux élections municipales de Jérusalem.

Selon les initaiteurs de cette loi, le texte aurait déjà obtenu l’aval du conseiller juridique de la Knesset Eyal Inon et serait conforme aux exigences de la Cour suprême.

Le ministre des Transports Israël Katz a expliqué que l’annexion à Israël de ces zones de Judée-Samarie étant difficile à mettre en oeuvre actuellement, il s’agit déjà de les faire entrer dans le périmètre municipal de la capitale.

Une telle loi permettrait d’inclure près de 140.000 Juifs à Jérusalem et d’en exclure 100.000 Arabes.

