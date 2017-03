Likoud: opposition grandissante à des élections anticipées

L’éventualité d’élections anticipées comme le menace le Premier ministre Binyamin Netanyahou recueille de plus en plus d’opposition ouverte au sein même du Likoud. Mardi matin, c’est la ministre à l’Egalité sociale Guila Gamliel qui a exprimé son opposition à un tel scénario. Sur Galei Tsahal elle a dit: « On ne va pas à des élections anticipées sur un sujet tel que la réforme de l’Office de Radiotélévision publique, aussi important soit cette question. Il faut y réfléchir à deux fois avant de prendre une telle décision. Les électeurs du Likoud ne nous le pardonneraient jamais si nous nous retrouvions soudain dans l’opposition ».

Photo Kobi Gideon / Flash 90