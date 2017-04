Likoud: Guidon Saar annonce son retour à la vie politique

L’ancien ministre Guidon Saar a annoncé son retour à la vie politique après deux ans et demi de pause. Il a fait sa déclaration lors d’un toast en l’honneur de Pessah’ à Akko en présence de militants et cadres du Likoud. Après avoir rappelé les raisons « familiales » qui l’avaient poussé à prendre un peu de recul, il a annoncé sous les applaudissements que c’est dans le cadre du Likoud qu’il revient en politique, et qu’il se présentera aux prochaines primaires pour être sur la liste des candidats à la prochaine Knesset.

« Vous m’avez manqué », a-t-il lancé en commençant son intervention. Il a poursuivi en se demandant: « Nous sommes sortis comme peuple libre d’Egypte! Il nous faut nous demander maintenant qui nous sommes en tant qu’Etat? En tant que peuple? En tant que Likoud? » Il a rappelé la fidélité historique du Likoud à Erets Israël « dans sa longueur et sa largeur » et sa défense inconditionnelle de l’Etat d’Israël.

Après avoir émis de temps à autres des critiques voilées envers le Premier ministre durant ces deux ans et demi, Guidon Saar a voulu cette fois-ci complimenter Binyamin Netanyahou: « Nous avons dû faire face durant huit ans à une Administration américaine qui ne voyait pas du tout les choses comme nous, et je veux ici féliciter le Premier ministre qui a su résister aux pressions et défendre les intérêts supérieurs de l’Etat d’Israël. Mais ces pressions et ces défis ne sont pas encore derrière nous et nous constatons que le spectre d’un retour aux lignes d’avant juin 1967 est toujours présent. C’est un danger pour l’avenir et la sécurité de l’Etat d’Israël ». L’ancien ministre a expliqué que pour faire face à ce danger il faut impérativement renforcer le Likoud comme parti national, soutenir le gouvernement et son chef face à toutes les pressions étrangères.

Après ce volet politique, Guidon Saar a évoqué le fanion social. Il a loué les succès de l’économie israélienne sous les gouvernements Likoud mais demande que ce parti revienne à ses origines sociales en s’occupant des plus faibles dans la société, des prix à la consommation et au logement.

Enfin, il a abordé un troisième volet: la tradition juive. « Le Likoud a toujours été un parti qui avait compris que la tradition juive est un pan indispensable à l’existence de l’Etat d’Israël », a-t-il déclaré, citant le verset « ..et tu diras à ton fils… ». Il a appelé à un renforcement de l’éducation quel que soit le courant et rappelé les valeurs que Menahem Begin chérissait: la foi en l’Etat et la recherche de l’unité su sein du peuple.

Il a annoncé qu’il a l’intention de sillonner le pays « localité par localité », à la rencontre des habitants, afin de renforcer le Likoud et faire en sorte qu’il dirige le pays encore de longues années.

Photo Miriam Alster / Flash 90