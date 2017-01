Le Likoud dénonce les ‘informations mensongères de la gauche’

Le comité national du Likoud a demandé au conseiller juridique du gouvernement d’ouvrir une enquête contre des hommes politiques et des militants de gauche ‘qui répandent des informations mensongères sur les interrogatoires du Premier ministre Binyamin Netanyahou’. Ils ont souligné : « La gauche n’a pas encore compris que dans une véritable démocratie, on choisit son Premier ministre par des élections et qu’on n’en change pas sur la base de calomnies non fondées ». Ils ont ensuite exprimé leur entière confiance en Netanyahou, s’affirmant convaincus qu’il avait ‘suffisamment d’expérience et de compréhension pour se comporter de façon légale et normale’. La police s’est rendue dans la journée, pour la seconde fois cette semaine, au domicile de Netanyahou pour lui poser de nouvelles questions. Rappelons qu’il est soupçonné d’avoir reçu des ‘cadeaux interdits’ de deux hommes d’affaires.