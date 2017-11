La Ligue arabe qualifie le Hezbollah de terroriste…l’Onu pas encore !

Alors que certains pays occidentaux et l’Onu, rechignent encore à qualifier le Hezbollah d’organisation terroriste, le communiqué final de la réunion extraordinaire de la Ligue arabe au Caire, tenue dimanche à la demande de Ryad, est sans ambage. Les ministres arabes ont qualifié de ‘terroriste’ la milice libanaise chiite pro iranienne, le Hezbollah.

Presque à l’unanimité ! Seuls le Liban et l’Irak ont émis des réserves et n’ont pas endossé les points du communiqué de la ligue arabe concernant le Hezbollah.

Le ton du communiqué a toutefois été plus modéré que les attentes saoudiennes. Selon des sources égyptiennes, citées par le quotidien libanais AlAkhbar, le ministre saoudien des Affaires Etrangères voulait suspendre la participation du Liban auprès de la Ligue arabe. Il réclamait également le retrait du Hezbollah du gouvernement ou au moins, la condamnation du gouvernement libanais pour « les actes commis par le Hezbollah terroriste ». Et d’ajouter : « Le Caire a refusé une exclusion de n’importe quelle partie libanaise et une sanction du peuple libanais pour le choix de ses représentants ».

La Ligue dénonce l’agression flagrante de l’Iran

S’agissant de l’Iran, les ministres saoudiens et bahreinis ont prononcé des discours similaires, en accusant Téhéran de déstabiliser la région.

Dans un communiqué final au terme de la réunion, la Ligue arabe a condamné le « tir de missile balistique de fabrication iranienne depuis le Yémen », et dénoncé une « agression flagrante ». Le 4 novembre, l’armée saoudienne a dit avoir intercepté au-dessus de l’aéroport de Ryad un missile. Les autorités saoudiennes prétendent que ce missile est de fabrication iranienne, ce que Téhéran a démenti.

La Ligue arabe rejoint ainsi la position de Ryad, comme l’avait dit plus tôt son secrétaire général Ahmed Aboul Gheit: « les capitales arabes sont dans la ligne de mire des missiles balistiques de Téhéran ».

Il accuse en outre « le Hezbollah et les Gardiens de la révolution iraniens de financer et d’entraîner des groupes terroristes à Bahreïn » et « fait assumer au Hezbollah terroriste, la responsabilité de fournir aux groupes terroristes dans les pays arabes des armes sophistiquées et des missiles balistiques ».

Lire la suite sur Coolamnews