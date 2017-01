La Ligue arabe accuse Israël

La Ligue arabe impute à Israël toute la responsabilité des violences survenues mercredi dans le village bédouin d’Oum al Hiran où un policier israélien a été assassiné dans un attentat à la voiture-bélier perpétré par un habitant du village. Dans un communiqué, elle a appelé la communauté internationale, et plus particulièrement le Conseil de Sécurité de l’Onu, à réagir contre Israël et à ‘assurer la protection des Palestiniens’. Et de diffamer Israël en prétendant que ‘ses actions contre les Palestiniens dans les territoires et à l’intérieur de la Ligne verte’ sont des ‘crimes de guerre’.