Des liens toujours plus forts: Mission agro -économique camerounaise en Israël 2017

Un évènement important s’est tenu fin août 2017, avec la venue d’une délégation de 30 maires et hommes d’affaires en provenance de toutes les provinces du Cameroun.

La délégation a séjourné pendant une semaine à Netanya.

Le réchauffement important entre Israël et l’Afrique se concrétise de plus en plus sur le terrain.

La société ISRAGRO a organisé et planifié le séjour d’une délégation qui s’est déplacée afin de connaître les « secrets » des technologies agricoles israéliennes pour pouvoir les utiliser dans leur pays.

La délégation a pu ainsi s’informer sur les systèmes d’irrigation, les fermes biologiques, les énergies à bas prix comme les panneaux solaires ou encore la production de gaz domestique à partir des déchets organiques.

Les techniques de pisciculture et d’hydro culture ont également été fort appréciées.

La délégation a été reçue par l’institut gouvernemental MASHAV et le ministère des affaires étrangères. Ce dernier avait pris la mesure de l’importance de ces groupes de visiteurs pas comme les autres.

Les visiteurs camerounais ont été impressionnés par la qualité de l’ensemble des intervenants mais surtout par l’accueil et le professionnalisme, aidé en cela par leurs hôtes d’ISRAGRO, représentés par Olivier SOUSSAN en Israël et le représentant local, fondateur d’une importante ONG camerounaise, le Docteur Sylvain Blaise EBODE.

Ce voyage fut bien évidement agrémenté par quelques visites touristiques parmi lesquels tous les lieux saints, la délégation étant constituée de Chrétiens et Musulmans.

« C’est magnifique ce que fait votre pays car il n’hésite pas à partager son savoir-faire impressionnant sans chercher quoi que ce soit en retour (allusion aux chinois qui achètent les terres africaines ?), vous êtes vraiment le peuple élu » devait nous dire Nathalie, représentante des maires.

« Je suis Noir et musulman me déplaçant en Djellabah et je n’ai jamais ressenti la moindre animosité de la population, même lorsque je me suis rendu au mur des lamentations. Mon opinion sur Israël, forgé par la désinformation, a changé du tout au tout. Vous êtes un peuple merveilleux » devait nous dire un des membres de la délégation.

Il faut préciser que des contacts ont été pris dès ce séjour et des commandes de kit de Biogaz et des systèmes d’irrigation sont déjà en route pour Yaoundé.

Marc Haviv