Lieberman propose un ‘échange de territoires et de populations’

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a proposé sa vision de la situation sur sa page Facebook. Il a indiqué notamment : « Le seul moyen de parvenir à un arrangement durable avec les Palestiniens passe par un échange de territoires et de populations dans le cadre d’un règlement régional global ». Il a ajouté : « Il n’est pas question d’accepter la création d’un Etat palestinien homogène sans un seul Juif, avec une population 100 % palestinienne, alors qu’en face, il y aurait un Etat d’Israël binational avec 22 % de Palestiniens ». Et d’estimer : il n’y a aucune raison pour que le cheikh Raed Salah (chef de la faction nord du mouvement islamique d’Israël), et les députés arabes Ayman Oudeh, Bassel Ghattas et Hanin Zoabi, puissent conserver la nationalité israélienne ».