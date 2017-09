Lieberman dans le Nord: « La prochaine victoire sera décisive »

Le ministre de la Défense s’est rendu dans le nord du pays pour assister à certains exercices dans le cadre des manoeuvres de grande envergure, « Or Dagan » qui s’y déroulent pendant onze jours. Il était accompagné de son chef de cabinet, le général Oudi Adam, du chef du chef d’Etat-major Gadi Eizencot et du commandant de la région militaire nord, le général Yoël Strick. Il a déclaré que la seule chose qui est susceptible d’éviter une prochaine guerre est la puissance de Tsahal et la dissuasion qui en découle.

Avigdor Lieberman a tout de même lancé un avertissement aux ennemis d’Israël au cas où ceux-ci avaient l’intention d’ouvrir un nouveau front contre Israël. Faisant sans doute allusion au résultat mitigé de la 2e Guerre du Liban, le ministre a dit: « Aujourd’hui, tout le monde peut constater la puissance et les possibilités de Tsahal. Cet exercice est un rappel pour quiconque aurait l’idée de porter atteinte à la sécurité de nos citoyens et faire comprendre que la prochaine confrontation se finira par une victoire nette et sans appel de Tsahal et de l’Etat d’Israël ».

Avant de quitter les lieux, le ministre de la Défense s’est dit impressionné par ce qu’il a vu, sur le plan professionnel, technique comme humain et il a félicité les quelque trente mille soldats et officiers qui participent à ces exercices.

Le président de l’Etat Reouven Rivlin s’était rendu lui-aussi mardi dans le nord et avait notamment discuté avec des soldats et officiers de la brigade 226 des parachutistes réservistes. Il leur avait dit que l’excellent état de préparation de Tsahal constituait une bonne nouvelle pour la population civile. Il a rappelé que la prochaine guerre, si elle éclate un jour, sera très différente des dernières, tant sur le plan des défis que des technologies et des ennemis qui nous font face.

Photo Ariel Hermoni / Ministère de la Défense