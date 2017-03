Lieberman montre ses muscles face au rav Levinstein

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a envoyé une lettre de menaces au rav Ygal Levinstein directeur de la prestigieuse école de préparation militaire « Bne David » d’Eli et de la yeshivat-hesder qui y est attachée. Il le somme de démissionner sous peine de voir le ministère de la Défense supprimer la reconnaissance de cette école ainsi que de la yeshivat-hesder.

Cette démarche pour le moins excessive fait suite aux propos du rav Levinstein contre la politique appliquée par Tsahal d’introduire de plus en plus de jeunes filles dans des unités combattantes, parfois dans des situations de promiscuité avec des soldats religieux.

Dans sa lettre, Avigdor Lieberman accuse le rav Levinstein de « provocation » et de « perte de discernement » et affirme que ses propos vont « à l’encontre des valeurs de Tsahal et de l’Etat d’Israël comme Etat juif et démocratique »!

Il faut rappeler que le rav Levinstein avait présenté ses excuses très rapidement sur l’emploi de certaines expressions excessives mais sans revenir sur le fond, estimant que Tsahal poursuit aujourd’hui une politique délibrée dirigée contre les soldats religieux et les valeurs juives au sein de l’armée.

Le ministre de l’Agriculture Ouri Ariel a vivement réagi à cette lettre du ministre de la Défense: « Le ministre de la Défense tente de jouer au commissaire et veut choisir quels mots il faut employer et quels mots il est interdit d’employer. Je lui conseille vivement d’arrêter avec ces méthodes et de laisser le rav Elie Sadan et le rav Ygal Levinstein diriger leur école qui a produit les officiers de Tsahal parmi les plus prestigieux (…) M. Lieberman ferait mieux de mettre de l’ordre chez lui avant de faire la leçon aux autres. J’espère que cette crise va rapidement prendre fin et que nous éviterons des tensions inutiles ».

Le parti Habayit Hayehoudi avait déjà réagi à l’attitude du ministre de la Défense en lui conseillant de s’occuper d’abord d’Ismaïl Hanyeh comme il l’avait tant martelé quand il était dans l’opposition avant d’envisager la fermeture de cette école qui a produit de héros tels qu’Emmanuel Moreno hy’d, Roï Klein h’yd, Eliraz Peretz hy’d et tant d’autres.

Photo Aroutz 20