Lieberman : ‘Ghattas n’est pas un cas isolé’

L’affaire Bassel Ghattas prend de l’ampleur avec l’arrestation du député après la levée de son immunité parlementaire. Rappelons qu’il est soupçonné d’avoir procuré des téléphones cellulaires à des ‘détenus sécuritaires’, à savoir des terroristes purgeant des peines de réclusion pour leurs activités, dans une prison israélienne.

Evoquant ce dossier vendredi matin sur sa page Facebook, le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a émis l’espoir que lors des prochaines élections législatives, la Cour suprême n’autoriserait pas le parti Balad à présenter une liste pour la Knesset.

Il a souligné que ‘Bassel Ghattas n’était pas un cas isolé d’un député dépassant les limites permises mais présentait la face réelle du parti Balad et de la Liste arabe unifiée’.

Lieberman a rappelé qu’Israël Beteinou, dont il est le chef de file, avait incité par le passé la commission des élections à invalider Balad. Mais, a-t-il ajouté, la Cour suprême avait alors annulé cette décision et permis au parti de présenter ses candidats.

Il a ensuite indiqué : « J’espère que les événements de cette semaine ont permis d’éclaircir la situation et de comprendre que Ghattas et ses amis constituent un réel danger pour la sécurité d’Israël et pour la démocratie israélienne ».

‘Je souhaite, a-t-il précisé, que la prochaine fois, ce n’est pas seulement Ghattas, qui sera vraisemblablement en prison, mais aussi tous ses acolytes qui ne pourront pas postuler pour un siège à la Knesset ». Il les a accusés de ‘profiter de la démocratie israélienne pour agir de l’intérieur de la Knesset contre l’Etat d’Israël’.