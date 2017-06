Lieberman: « Expulser Salah Al-Harouri du Liban »

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a reçu l’ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU Nikki Haley qui effectue une visite en Israël. Le ministre a vivement remercié l’ambassadrice pour son soutien affirmé à Israël dans à l’ONU et ses institutions.

Avigdor Lieberman a notamment soulevé le problème du terroriste du Hamas Salah Al-Harouri. Ce dernier, qui organisait pendant des années des attentats anti-israéliens depuis la Turquie où il avait été accueilli avait été ensuite expulsé vers le Qatar comme l’une des conditions israéliennes dans le cadre de l’accord de « normalisation » entre Israël et la Turquie. Mais après l’expulsion récente de responsables du Hamas du Qatar, Al-Harouri a trouvé refuge au Liban avec d’autres terroristes.

Le ministre de la Défense est convaincu qu’il va poursuivre ses activités terroristes depuis le pays des Cèdres et qu’il va renforcer les liens entre le Hamas et le Hezbollah sous les auspices de l’Iran. Le ministre a demandé à Nikki Haley de faire pression sur Beyrouth grâce aux bonnes relations qui règnent entre le Liban et les Etats-Unis afin d’expulser Al-Harouri et deux autres chefs terroristes du Hamas qui viennent de s’installer dans ce pays.

Avigdor Lieberman a rappelé à l’ambassadrice qu’Israël rend responsable le gouvernement libanais pour tout ce qui s’y déroule et notamment de ce qui concerne Israël à sa frontière nord. « Nous ne permettrons pas la formation d’un nouveau foyer terroriste anti-israélien au Liban » a réaffirmé Avigdor Lieberman.

