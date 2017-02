Lieberman effectue un nouveau virage à gauche

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman est coutumier de propos qui le situent tantôt à droite tantôt à gauche, attitude assez paradoxale pour un homme politique dont le slogan légendaire est « Une parole est une parole » et qui caresse toujours le rêve d’être le leader de la droite.

Depuis Munich, où il participe à la Conférence internationale sur la sécurité, Avigdor Lieberman a déclaré qu’il est en faveur de la solution des ‘deux Etats pour deux peuples’ avec des échanges territoriaux et de populations.

Avec ces propos, il se distance une nouvelle fois de Naftali Benett et d’une bonne partie du Likoud qui osent affirmer ouvertement et dans tous les forums qu’ils sont résolument opposés à la création d’un Etat terroriste au coeur d’Israël. Le ministre de la Défense est même en décalage par rapport au Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a pris soin à Washington de ne plus évoquer la solution des deux Etats.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90