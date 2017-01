Lieberman: « Les demandes de grâce expriment de l’ignorance et des slogans creux »

Où est le Lieberman de l’opposition qui adoptait des positions fermes et guerrières contre les terroristes? Invité sur le plateau d’Aroutz 2, le ministre de la Défense s’est totalement rangé du côté du tribunal militaire de Yaffo dans sa décision. Interrogé sur sa position quant à une grâce éventuelle du sergent El-Or Azaria, il a éludé la question et attaqué sans les nommer le Pemier ministre et le ministre de l’Education Naftali Benett: « Ceux qui demandent aujourd’hui la grâce pour El-Or Azaria font preuve d’ignorance et clament des slogans creux ».

Photo Hadas Parush / Flash90