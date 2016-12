Lieberman contre la Conférence de Paris

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a évoqué le vote anti-israélien à l’Onu dès l’ouverture de la réunion de sa formation parlementaire, Israël Beteinou : Estimant que la résolution adoptée était ‘superflue et malheureuse‘, il a ajouté ‘qu’il était inquiet pour ce qui allait suivre’. Et de préciser : « Le 15 janvier, une conférence va avoir lieu à Paris et elle débattra du conflit israélien. Il ne s’agit pas d’une conférence de paix mais d’une conférence qui a pour but de nuire à la bonne renommée de l’Etat d’Israël et de lui porter atteinte’. ‘C’est un procès Dreyfus de l’époque moderne’, a-t-il ajouté, mais à la place où se trouvait un Juif, on trouve cette fois toute la population d’Israël’. Il a ensuite appelé les Juifs de France à quitter leur pays d’origine et à monter en Israël.