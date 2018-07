Lieberman avertit contre des tentatives terroristes depuis le Golan syrien

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman s’est rendu mardi à la frontière israélo-syrienne. C’est vers cette région que se dirigent actuellement les yeux d’Israël et de Tsahal suite à la progression de l’armée syrienne et de ses alliés vers le versant syrien du Golan.

Le ministre a révélé que Tsahal a déjà constaté des tentatives de créer des infrastructures terroristes près de la frontière: “Nous n’accepterons pas cette situation et nous agirons avec force contre quiconque tentera de transformer cette région en base d’attaque contre Israël. C’est le régime syrien qui sera tenu pour responsable et qui paiera le prix de sa collaboration”.

Concernant les réfugié syriens qui stationnent près de la frontière israélo-syrienne, Avigdor Lieberman a rappelé qu’Israël est prêt à aider sur le plan humanitaire mais refusera d’accueillir le moindre d’entre eux sur le territoire israélien. Il a appelé la Syrie à respecter l’accord de séparation des forces signé en 1974 et qui établissait une zone-tampon le long de la frontière: “Tout soldat syrien ou autre qui se trouvera dans cette zone doit savoir qu’il risque sa vie”, a prévenu le ministre. Ce dernier a également démenti les rumeurs faisant état qu’Israël aurait accepté une présence iranienne en Syrie à condition que les forces iraniennes stationnent à plus de 40 km de la frontière: “Nous n’accepterons la présence d’aucune force iranienne sur le territoire syrien, et dès que nous remarquons quelque chose, nous agissons” a dit le ministre, faisant allusion aux récentes attaques aériennes contre des objectifs iraniens en Syrie.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou doit s’envoler mercredi pour Moscou pour une nouvelle entrevue avec le président Vladmir Poutine. La situation en Syrie sera au centre des entretiens. Pour préparer cette rencontre, Binyamin Netanyahou a reçu mardi deux émissaires du président russe: le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Vechinine et l’émissaire spécial Alexander Lavrentiev. A cette réunion assistait le conseiller à la Sécurité Nationale Meïr Ben-Chabbat.

Le bureau du Premier ministre a publié un communiqué indiquant que Binyamin Netanyahou va une nouvelle fois rappeler à Vladimir Poutine qu’Israël n’acceptera pas de présence iranienne en Syrie, pas plus que ses organisations alliées. Il demandera aussi au président russe d’exiger de Bachar El-Assad qu’il respecte l’accord de 1974. La position israélienne a obtenu un soutien total de la part des Etats-Unis par la bouche du secrétaire d’Etat Mike Pompeo lors d’une interview sur la chaîne Sky News en langue arabe.

Vidéo:

Photo Ariel Hermoni / Ministère de la Défense