Lieberman: aucune chance d’arriver à un règlement bilatéral avec les Palestiniens

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a rencontré ce dimanche à Jérusalem le général David Petraeus, ancien commandant des forces américaines en Afghanistan.

Les deux hommes ont discuté notamment des relations entre Israël et les Etats-Unis et de la ferme volonté des deux pays de les maintenir et de les renforcer sous l’administration Trump. Ils ont évoqué également les enjeux sécuritaires, tant régionaux que globaux, auxquels leurs pays devaient faire face.

Lieberman a estimé qu’il était par-dessus tout urgent, dans le cadre du rôle des USA au Proche-Orient, de mettre en place dans la région une ‘coalition antiterrorisme’ incluant les Etats arabes modérés et Israël, afin de combattre l’islam radical.

Lieberman a estimé que si ce projet réussissait, il pourrait servir de base à un règlement régional, y compris entre Israël et les pays arabes, et résoudre le conflit entre Israël et les Palestiniens ‘dans le cadre d’un échange de territoires et de populations’.

Il a souligné qu’en revanche, ‘il n’y avait aucune chance de parvenir à un règlement bilatéral avec les Palestiniens qui avait déjà été tenté au cours de ces 24 dernières années et s’était soldé par un échec’.