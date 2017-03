L’identité du terroriste de Londres communiquée

L’identité du terroriste qui a commis l’attentat à Londres, mercredi après-midi, près du parlement britannique, faisant quatre morts et une quarantaine de blessés, vient d’être révélée par la police locale. Il se nomme Khalid Massood, est né dans la province de Kent et était âgé de 52 ans. Il avait déjà un casier judiciaire avec plusieurs délits de droit commun, notamment pour de graves violences mais aucun de ses actes n’était lié jusqu’à présent au terrorisme. Daech a revendiqué jeudi après-midi l’attaque, prétendant que l’assassin était un ‘soldat’ du groupe ‘Etat islamique’, mais la police britannique n’a pas confirmé l’information et poursuit ses investigations.