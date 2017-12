Licenciements en masse annoncés chez Teva Pharm. Ltd

L’annonce a provoqué un choc en Israël et jusqu’aux Etats-Unis. La compagnie Teva Pharm. Ltd, fleuron de l’industrie pharmaceutique israélienne et n°1 mondial des médicaments génériques a fait savoir officiellement qu’elle va licencier 14.000 employés à travers le monde, dont 1.700 en Israël et 560 rien que pour l’usine de Peta’h Tikva. Les deux usines de Jérusalem seront carrément fermées. Il s’agit au total d’un quart du personnel du groupe! Parallèlement, le versement des dividendes sur les actions ordinaires et les certificats de dépôts été gelé avec effet immédiat et les bonus 2017 ne sera pas versé.

Les dirigeants de Teva Pharm. Ltd ont souligné qu’ils n’ont eu d’autre choix que de prendre cette décision afin de faire des économies de 3 milliards de dollars en deux ans afin de rester compétitifs. La compagnie a subi le coup de décisions erronées de la direction précédente, de la décision de la FDA américaine d’interdire la commercialisation du Copaxone, « médicament vedette » de Teva dans le traitement de la sclérose en plaques ainsi que de circonstances internationales défavorables.

Dans une lettre adressée aus employés, le Pdg du groupe, Kare Schultz a expliqué que ce plan était nécessaire pour restaurer la sécurité financière et la stabilité commerciale. La dette actuelle de Teva Pharm. Ltd est évaluée à 35 milliards de dollars. Kare Schultz a même écrit une lettre au Premier ministre Binyamin Netanyahou, pour lui présenter ses excuses personnelles et de la part de la direction, et expliquer que cette douloureuse décision était indispensable pour sauver le groupe. Il a assurer qu’après un plan à long terme qui sera présenté en 2018, Teva Ltd remontera la pente. A la demande du Premier ministre, il s’est engagé à limiter au maximum les dégâts sociaux et à maintenir le siège mondial de la compagnie en Israël.

En Israël, la centrale syndicale Histadrout a lancé un mot d’ordre de grève générale de plusieurs heures pour dimanche et les réactions politiques sont nombreuses. Dansd l’opposition on demande au ministre des Finances d’intervenir sur ce dossier. Itsik Schmuli (Camp Sioniste) a dénoncé la décision de la direction de Teva Ltd, estimant que ce n’est pas aux salariés du groupe de payer pour les erreurs des dirigeants présents ou passés. Des manifestations de salariés auront lieu dès la semaine prochaine.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a téléphoné au président de la Histadrout Avi Nisenkorn et lui a promis de tout faire pour limiter la casse sociale et pour maintenir au-moins l’usine principale de Jérusalem.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90