Liban: l’Iran installe des fabriques d’armement au profit du Hezbollah

Selon le journal koweïtien Al-Jarida qui cite le commandant en second des Gardiens de la Révolution, l’Iran a installé des usines de fabrication d’armement au Liban en faveur du Hezbollah. Cette décision stratégique aurait été prise après plusieurs attaques aériennes attribuées à Israël contre des usines installées au Soudan et sur des convois d’armement de Syrie vers le Liban.

Ces usines ont été achevées et fonctionnent depuis quelques mois. Elles sont enfouies à une cinquantaine de mètres sous terre et d’importants systèmes de défense anti-aérienne ont été déployés à proximité. Des conseillers iraniens y travaillent aux côtés de spécialistes chiites libanais formés à la fabrication de roquettes et missiles dans des universités en Iran.

Si ces informations sont vérifiées, selon toute vraisemblance, il s’agirait d’une évolution critique dans les capacités du Hezbollah et une preuve supplémentaire de l’implication profonde de l’Iran au Liban comme en Syrie.

