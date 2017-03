Liban: une journaliste appelle Israël à éliminer le Hezbollah!

Maria Maalouf est une journaliste libanaise très courageuse. Considérée comme une figure centrale dans le paysage médiatique libanais, cette chrétienne-maronite ose défier le Hezbolla tout-puissant au pays des Cèdres.

Sur son compte Twitter, elle a ouvertement lancé un appel à Israël afin d’éliminer le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah: « Si Israël veut vraiment la paix, qu’il le prouve en éliminant Hassan Nasrallah qui nous entraîne dans une guerre contre lui! ». Plus loin, elle parle de la nécessité d’être « débarrassé de Hassan Nasrallah ».

Maria Maalouf a beaucoup d’admirateurs (222.000 suiveurs sur Twitter) mais elle est également l’objet de violentes critiques et même de menaces car elle ose poser des « questions qui fâchent » et ne craint pas de défier la Syrie et son influence sur le Liban.

La semaine dernière, elle a reçu des menaces directes en provenance de l’ambassadeur syrien en Jordanie Bahjat Suleiman: « Vous payerez bientôt le prix de vos aboiements. Tout est enregistré chez nous. La dernière chose que je vous dirai est que la vengeance est un plat qui se mange froid. La corde et le poubelle à ordres sont déjà prêtes »!!

