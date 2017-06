Le Liban interdit « Wonder Woman » à cause de la star israélienne Gal Gadot

Le Liban a interdit la diffusion du film américain « Wonder Woman », incarné par l’actrice israélienne Gal Gadot, se fondant sur une décision du bureau de boycottage d’Israël relevant de la Ligue arabe.

Un responsable de la Sûreté générale libanaise a indiqué à l’AFP que le ministère de l’Intérieur avait « décidé d’interdire la projection de ce film sur la base d’une recommandation du bureau de boycottage d’Israël au sein de la Ligue arabe », dont fait partie le Liban.

Il a justifié cette interdiction par la présence dans la superproduction américaine de l’actrice israélienne Gal Gadot qui en est l’héroïne.

Le ministère libanais de l’Économie et du Commerce, chargé du boycottage de tous les produits israéliens, avait recommandé dans un communiqué à la Sûreté générale d’interdire la projection du film.

Sur Facebook, Gal Gadot avait défendu à l’été 2014 l’offensive meurtrière israélienne contre la bande de Gaza:

« J’envoie mon amour à l’ensemble des citoyens israéliens, en particulier à ces garçons et filles qui risquent leur vie pour protéger ma patrie contre les acte horribles menés par (le mouvement islamiste) Hamas, qui se cache comme des lâches derrière les femmes et les enfants », avait-elle écrit.

Cette interdiction a été saluée par un groupe de pression anti-israélien « Campaign to boycott supporters of Israel in Lebanon », qui a lancé une campagne sur les réseaux sociaux, appelant les pays arabes à interdire cette production.

