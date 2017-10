Liban : Hariri salue la réconciliation Fatah-Hamas

Le président du Conseil des ministres Saad Hariri s’est félicité de la réconciliation palestinienne, entre le Fatah et le Hamas, et a souhaité qu’il s’agisse d’une étape vers la réalisation de l’unité palestinienne complète et de l’établissement d’un Etat palestinien avec Jérusalem comme capitale.

Dans un communiqué publié à l’occasion de cette réconciliation, Hariri a déclaré :

« La réconciliation bénie, qui a été réalisée grâce aux efforts égyptiens, met fin à une décennie de division et de divergence entre les deux parties. Nous espérons que cela constituera un bon début pour la Palestine, ses habitants et les Arabes.

Les Palestiniens ont payé un prix élevé à cause de cette division, qui a été exploitée par Israël pour redoubler ses plans de colonisation, s’emparer de plus de terres arabes et viser les lieux saints musulmans et chrétiens, en particulier en essayant de modifier les traits de la mosquée Al-Aqsa et d’augmenter les campagnes d’oppression et d’assassinat contre les Palestiniens.

Nous appelons les dirigeants du Fatah et du Hamas à prendre des mesures supplémentaires pour consolider le climat de réconciliation, en réponse aux aspirations du peuple palestinien, et travailler ensemble dans tous les forums arabes et internationaux pour réaliser le rêve historique des Palestiniens d’établir un état indépendant avec Jérusalem comme capitale. »

Source: Tribune Juive