L’hypocrisie révélée du ministre allemand des Affaires étrangères

Lors de sa visite en Israël, le ministre allemand des Affaires étrangères Sigmar Gabriel s’était indigné de l’attitude du Premier ministre à son égard, expliquant qu’en tant que chef de la diplomatie allemande il désirait également rencontrer des « organisations non-gouvernementales civiles et citoyennes » en plus des personnalités politiques. C’est donc en vertu de ce principe qu’il a justifié sa rencontre avec des représentants de B’Tselem, Shovrim Shetika et Shalom Akhshav, ce qui a entraîné l’annulation de sa rencontre avec Binyamin Netanyahou.

Mais curieusement, on apprend mercredi par le mouvement patriote Im Tirtsou que le ministre allemand a parallèlement refusé de rencontrer des représentants de Ha-Emet Sheli (My Truth), qui est un mouvement créé en 2015 par des réservistes de Tsahal pour lutter contre la propagande nocive de Shovrim Shetika.

Liran Hanan, militant de Ha-Emet Sheli a indiqué que les différentes demandes de rencontre avec le ministre allemand n’ont même pas entraîné de réponse de sa part. Il a regretté cette attitude, « qui aurait permis à Sigmar Gabriel d’entendre la vérité qui est partagée par l’immense majorité de la population au lieu de prêter l’oreille à des organisations ultra-minoritaires qui se livrent à de la pure propagande ». Liran Hanan se demande également comment auraient réagi les autorités allemandes si le Premier ministre israélien, en visite en Allemagne avait voulu rencontrer des représentants d’organisations totalement opposées à la politique du gouvernement fédéral en matière d’immigration.

Photo Flash 90