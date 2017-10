L’hypocrisie du New Israel Fund une nouvelle fois révélée

Le New Israel Fund, très généreusement financé par des organisations et pays étrangers se veut défendre les droits de l’homme et des minorités et « la démocratie, l’égalité et la solidarité ». Mais sous couvert de ces titres attirants, le NIF est en réalité une officine de la gauche voire de la gauche radicale qui remet en question les bases sionistes de l’Etat d’Israël et soutient une kyrielle d’ONG qui suivent son agenda idéologique.

Mais cette fois-ci, le NIF a été pris dans le piège: il s’est lancé dans une attaque sans précédent contre le député Amir Ohana, membre du Likoud et homosexuel déclaré, parce qu’il soutient la loi du la Nation, que le NIF combat farouchement. « Amir Ohana n’hésite pas à trahir la communauté auquel il appartient », n’hésite pas à affirmer le NIF, qui prétend que la Loi sur la Nation portera atteinte à la Déclaration d’Indépendance et donc aux homosexuels! Le NIF fait allusion à un passage du texte qui prévoit dans certains cas l’utilisation du droit hébraïque, chiffon rouge pour cette organisation qui lutte pour qu’Israël soit un pays comme les autres et de « tous ses citoyens ».

Crime suprême pour le NIF, Amir Ohana est à la tête de la commission chargée de rédiger la Loi sur la Nation. Sur sa page Facebook, le NIF appelle ses partisans de harceler Amir Ohana et lui dire ce qu’ils pensent de la « révolution » qu’il prépare.

Ainsi, pour la NIF, la défense des homosexuels s’arrêtent dès qu’il s’agit de personnes situées à droite!!!

Le député a réagi: « Le New Israel Fund, sous sa direction actuelle a décidé de se créer une place de choix dans l’industrie du mensonge contre l’Etat d’Israël en s’attaquant à cette Loi sur la Nation. Israël est la patrie de la nation et de peuple juifs, et le meilleur moyen de porter atteinte à ce principe est de publier une photo ridiculisant celui qui est à la tête de cette commission et le qualifier de ‘traître’. Oui au sionisme! Oui à l’espoir né il y a deux-mille ans, oui à la défense sans compromis des intérêts de l’Etat d’Israël! Oui, à la Loi sur la Nation! »

Photo Facebook