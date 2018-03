L’hymne et le drapeau israélien ont fait leur apparition au Grand Prix D’Agadir

Bien que le Maroc n’ait pas de relations diplomatiques avec Israël, une délégation israélienne de judokas ont participé au Grand Prix d’Agadir, qui réuni 240 sportifs venus du monde entier……Détails et vidéo…….



Lors de la competition, la judoka israélienne Timna Nelson-Levy (photo ci-dessus) a décroché la médaille d’or dans sa catégorie.

Et bien contrairement à ce qui s’était passé en Arabie Saoudite il y a environ un mois, cette fois, les autorités ont affiché le drapeau et ont joué l’humne national israélien lors de la remise des médailles !

De plus, les sportifs israéliens étaient autorisés à afficher leur drapeau sur leur kimono !

Il faut dire que l’année dernière, le Maroc s’était attiré les foudres de la fédération pour avoir refusé de délivrer des visas aux participants israéliens, celle-ci avait menacé le Maroc de sanctions si de nouvelles mesures anti-israéliennes étaient constatées.

Il semble donc que le Maroc ait changé de politique.

Cependant, le boycott est venu du public. En effet, lors de la remise des médailles, le public a déserté la salle, pour montrer son mécontentement……

Source Koide9enisrael