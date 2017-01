L’hôpital Hadassa sauve les jambes d’une fillette de Ramallah

Encore une information qui ne sera pas relayée par les médias internationaux. Les jambes d’une fillette de quatre ans de Ramallah ont été sauvées grâce à des médecins israéliens. Née avec une maladie de la colonne vertébrale, la fillette avait été opérée une première fois dans un hôpital arabe de Jérusalem, mais l’opération n’avait pas réussi et ses jambes avaient été totalement paralysées. Elle a été admise à l’hôpital Hadassa Ein Karem et après une longue et complexe opération, la fillette a pu à nouveau fois bouger ses jambes.

Le directeur du Département de chirurgie cervicale Prof. Leon Kaplan a indiqué que la période de rééducation de la fillette sera très longue mais a exprimé son optimiste sur les chances de la fillette de pouvoir marcher un jour.

Les parents de la fillette ont remercié l’équipe médicale israélienne car les médecins de l’hôpital arabe leur avaient annoncé que leur fille ne pourra sans doute plus jamais marcher.

Photo Yossi Zamir / Flash 90