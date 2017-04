L’homme qui possède Israël pendant une semaine…

Faites connaissance avec l’Arabe israélien le plus riche du pays…durant une semaine en tout cas, celle de Pessah’. Il s’agit de Hussein Ismaïl Jaber, habitant d’Abou Gosh. C’est lui qui depuis 21 ans, achète et possède chaque année le h’ametz de tout le pays durant la fête de Pessah’!

Chaque année, avant la fête, Hussein Ismaïl Jaber rencontre les deux grands rabbins d’Israël ainsi que le ministre des Finances, et c’est au grand rabbinat que se déroule la cérémonie officielle de transaction par laquelle il se rend propriétaire du h’ametz de tout le pays.

« C’est pour moi un immense honneur de rencontrer chaque année ces personnalités », avoue-t-il.

Ironie de l’histoire, Hussein Ismaïl Jaber a commencé sa carrière après que les autorités israéliennes se soient rendu compte que l’Arabe qui se portait acquéreur du h’ametz depuis des années était en réalité…un Juif par sa mère! C’est alors que le grand rabbinat s’est mis à la recherche d’un non-juif estampillé comme tel! C’est le grand rabbin d’Israël de l’époque, rav Israël Meïr Lau, familier de l’hôtel ou travaillait Hussein Ismaïl Jaber, qui prit contact avec lui.

« J’ai tout de suite accepté la proposition car il s’agit d’aider l’Etat d’Israël et la société. C’est bien pour la coexistence et je le fais avec joie », indique-t-il.

Ce père de quatre enfants, responsable ‘food & beverage’ dans un hôtel de Jérusalem, aime à raconter qu’il a déjà reçu des appels venant de personnes très riches de pays arabes lui demandant de leur céder le h’ametz d’Israël afin d’en prendre possession définitive et porter atteinte à l’Etat d’Israël. « Mais bien entendu, je ne le ferai jamais! », rassure-t-il.

Il s’agit tout de même d’une coquette somme: environ 500 milliards de shekels! L’acheteur ne possédant pas ce montant, un arrangement se fait lors de la signature au grand rabbinat sur un acompte qu’il verse et qui lui sera rendu après la fête.

Ismaïl Jaber prend sa mission avec le plus grand sérieux et repousse les arguments moqueurs de ceux qui dénoncent une transaction fictive: « Il s’agit d’un contrat en bonne et due forme. Chaque année, Israël m’appartient effectivement pendant une semaine »!

