L’histoire de la Hanoukia qui brille face aux drapeaux nazis

C’est une tradition, chaque année, à l’approche de Hanouka, la famille Mansbach se rend à Yad Vashem pour ramener à la maison leur hanoukia familiale.

La Hanoukia a été offerte à Yad Vashem par la famille et est exposée dans le Musée. Yehuda Mansbach, le petit-fils de Rachel et Akiva Posner, est venu récupérer son chandelier pour pouvoir l’utiliser chez lui. Cette année, le chandelier de Hanouka sera utilisé aussi pour un allumage avec les soldats de Tsahal qui font partie de l’unité du fils de Yehuda, de l’arrière petit-fils de Rachel et Akiva Posner.

image: http://kefisrael.com/wp-content/uploads/2014/12/petitfils-1024×768.jpg

Le rabbin Akiva Posner fut le dernier rabbin de la communauté de Kiel en Allemagne. La famille Posner a quitté l’Allemagne en 1933 et est arrivée en Palestine en 1934.

80 ans après, la famille allume les bougies sur la même hanoukia, chargée d’histoire.

Pour Hanouka, en 1932, juste avant l’arrivée au pouvoir d’Hitler, Rachel Posner, la femme du rabbin Akiva Posner, a pris une photo du chandelier, posé, comme c’est la coutume, sur le rebord de la fenêtre de son appartement. En face, un bâtiment arborant les drapeaux nazis à la croix gammée.

Au dos de la photo, elle écrivit en allemand :

“Hanukkah 5692,

Mort au peuple juif

dit la bannière.

Le peuple juif vivra !

crie la lumière.”

image: http://kefisrael.com/wp-content/uploads/2014/12/d%C3%A9dicacemenorah.jpg

Kefisraël

En savoir plus sur http://jforum.fr/lhistoire-de-la-hanoukia-qui-brille-face-aux-drapeaux-nazis.html#6wJqFUhBJu9M27Bz.99