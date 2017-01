L’extrême gauche s’attaque à la Vallée du Jourdain

D’ordinaire très actifs dans la région de Jérusalem, en Binyamin, en Samarie et au sud du Mont Hevron, les mouvements d’extrême gauche et anarchistes s’attaquent désormais également à la vallée du Jourdain (Bik’at ha-Yarden). L’organisation Regavim a récemment reçu des informations sur des activités provocatrices hebdomadaires de ces mouvements antisionistes dans cette région.

Deux avocats représentants Regavim, Avi Segal et Yaël Sinamon ont écrit une lettre urgente au ministre de la Défense Avigdor Lieberman, au commandant de la région militaire centre Rony Nouma ainsi qu’au directeur de l’Administration civile Ahvat Ben-Hour afin de les avertir de ce qui commence à se produire régulièrement dans la vallée du Jourdain. Ils rappellent que la vallée du Jourdain est une zone C et décrivent notamment la collaboration des activistes gauchistes dans la prise de possession illégale de terres domaniales ainsi que la multiplication des constructions illégales de la part d’Arabes palestiniens.

Ainsi, au moment où débute à Washington une Administration qui n’a jamais été aussi favorable à Israël, l’extrême gauche israélien redouble d’efforts pour lutter de l’intérieur contre l’Etat d’Israël.

Photo Flash 90