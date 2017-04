‘L’examen des vestiges du Mont du Temple se poursuivra’

L’office national des Antiquités a tenu à démentir certaines informations laissant entendre que le projet de filtrage de la terre prelevée sur le Mont du Temple, lancé en 2004, était interrompu à cause de problèmes de financement. Il a précisé que suite à la demande du Premier ministre, il annonçait qu‘une solution serait trouvée pour permettre la poursuite de l’opération. Ce tamisage a pour objectif d’examiner et de vérifier tous les vestiges, témoins du passé historique du peuple juif, extraits du Har Habayit sans autorisation et sans aucun contrôle archéologique.