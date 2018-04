Lettre ouverte à La République Française

Je m’appelle Yohan.

Je m’appelle Myriam.

Je m’appelle Mireille.

Je m’appelle……

Je n’ai plus de voix, je ne peux plus crier. Plus crier ma rage, ma colère, ma stupeur.

Je suis français, je suis française.

Mais que penser de cette France ?

Pas la France de Jaurès, de Zola ou de Badinter, non. Cette France qui s’habitue à voir des grands-mères tuées dans leurs appartements. Cette France qui ne protège ni ses enfants dans leurs écoles ni ses jeunes dans un banal super marché.

Cette France qui au nom d’un politiquement correct protège davantage les libertés des assassins que la vie des innocents.

Aujourd’hui je veux crier. Crier avec la voix aiguë de Myriam, avec la voix forte de Yohan, avec la voix sage de Mireille.

Lancer ce cri dans nos ténèbres. France, quand on s’attaque à tes juifs, personne n’est à l’abri. Nous sommes ton fusible. Mais quand il n’y aura plus de fusible, c est toute la maison qui brûlera.

Bien sûr, tu as déjà payé le prix fort. Chez Charlie, au Bataclan et dans tant d’autre endroits. Et je pleure avec toi chaque victime. Je suis le frère de chaque veuve, le père de chaque orphelin. Aujourd’hui personne n’est à l’abri. Mais systématiquement cela commence ou finit avec des Kaddish (prière juive pour les morts). Je ne vais pas rentrer dans une querelle de chiffres par respect pour toutes les victimes, mais les faits sont têtus.

France, je suis ton enfant. Ma famille a porté ton uniforme et tes couleurs depuis la nuit des temps. Mes aïeux ont pleuré l’Alsace en 1870. Mes grands-parents ont connu l’exode de 1940. Ton histoire coule dans mon sang.

Mais aujourd’hui c’est mon sang qui coule dans tes sillons. Aujourd’hui, je ne crois pas qu’il soit possible pour un juif de faire des projets d’avenir sur ton sol. Quand je prends tes métros, je cache l’étoile de David que je porte autour du cou. Pourquoi ? Ai-je commis un crime pour devoir me cacher ? Quand je sors de tes synagogues, j’enlève tous signes distinctifs et je tremble sur tes trottoirs pour mes enfants. Pourquoi ?

Avons-nous atteint le points de non-retour ? As-tu fait ton choix ?

Celui de ne pas protéger Myriam, de ne pas sauver Yohan, de ne pas offrir une fin de vie paisible à Mireille ?

France réveille-toi ! Rappelle-toi que ta liberté chérie n’est pas un acquis mais un combat de chaque instant. Souviens-toi de Lucie Aubrac, du Colonel Arnaud Beltrame. Tous ces héros qui ont risqué ou donné leurs vies pour Toi. Montre la force nécessaire à la défense de la Liberté. Prouve que l’Egalité, c’est le droit que devrait avoir chaque maman à ne pas avoir peur pour ses enfants. Prouve que la fraternité ce n’est pas le droit pour certains de prêcher la haine.

Dans toutes les synagogues de France résonne à Shabbat la prière pour la république française, dont voici un extrait : « De Ta demeure sainte, ô Seigneur, bénis et protège la République française et le peuple français. Amen.

Regarde avec bienveillance depuis Ta demeure sainte, notre pays, la République française et bénis le peuple français. Amen.

Que la France vive heureuse et prospère. Qu’elle soit forte et grande par l’union et la concorde. Amen. »

Nous sommes tes enfants fidèles, mais tes enfants te quitteront si tu ne les protèges pas.

Écoute la voix de Yohan,

Écoute la voix de Myriam,

Écoute la voix de Mireille,

Elles te diront nos doutes, le sentiment d’urgence et, dans un demain triste, la fin d’une histoire de plus de deux milles ans. Il y avait des juifs en France avant l’arrivée des premiers chrétiens. Mais aujourd’hui nous ne voulons plus être les fusibles d’une peste qu’elle soit brune ou verte.

Entends nos voix…

Nicolas Lang – JSSNews